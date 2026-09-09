Trois tableaux aériens signés Guillaume Bottazzi dans le quartier de la Corderie, Les Loges, Marseille

Informations pratiques

Trois tableaux aériens signés Guillaume Bottazzi dans le quartier de la Corderie 19 et 20 septembre Les Loges Bouches-du-Rhône

Visibles depuis les grandes baies vitrées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ces trois huiles sur toile de lin brut ont été réalisées en 2019. Elles sont situées boulevard de la Corderie, dans le quartier branché de la ville. Cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres propres au lieu.

Ces œuvres créent un espace onirique et enchanteur qui évolue en fonction de l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Les Loges Boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}]

Ces trois huiles sur toile de lin brut ont été réalisées en 2019. Elles sont situées boulevard de la Corderie, dans le quartier branché de la ville. Cette commande in situ implique une approche en au…

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris