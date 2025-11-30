Trois têtes bien faites Ensemble Sable & Ciel Rue Emile Zola Brest

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:15:00

2025-11-30

Trois identités nourries par leur temps

Farrenc, parisienne inspirée par le romantisme allemand ; Ibert, esprit libre à l’écoute du jazz des années 30 Chostakovitch, lyrique et spectaculaire qui signe une suite éclatante et flamboyante, entre galops et fanfare.

Avec la cheffe invitée Alizé Léhon.

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation recommandée.

Accès déconseillé aux enfants en moins de 3 ans. .

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne

