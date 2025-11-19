TROIS VEUVES A LA MER – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

TROIS VEUVES A LA MER Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Comédie de Sophie Satti Jacques est mort, il lègue trois millions à ses trois ex-épouses, mais pour en profiter elles devront cohabiter une semaine et décider ensemble quoi faire de l’héritage. Malheureusement, elles n’ont rien en commun… à part leur veuvage ! Quiproquos et rires garantis, celle pièce nous embarque et fait du bien au moral.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83