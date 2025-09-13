Troisième escale Pouldohan Trégunc

Pouldohan Cale Porz An Halen Trégunc Finistère

Cap sur la troisième Escale !

La Ptite Ribine jette l’ancre à Pouldohan pour une journée de musique, de bonne bouffe et de convivialité au bord de l’eau, et surtout, pour fêter leur 2 ans d’existence. Au programme

DJ SET

Jight → ragga électro

Thomas Taylor → guitare & chant blues pop rock

Soloma → cumbia → techno

Dj Linch & Glenn Marin

Bar à huîtres & vin blanc

Crêpes bio

Bières Tri Martelod

Cidre & jus de pomme

14h: TOURNOI DE PALET BRETON Pré-inscription en par message sur facebook ou mail laptiteribine@gmail.com (places limitées !) .

Pouldohan Cale Porz An Halen Trégunc 29910 Finistère Bretagne

