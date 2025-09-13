Troisième escale Pouldohan Trégunc
Troisième escale Pouldohan Trégunc samedi 13 septembre 2025.
Troisième escale
Pouldohan Cale Porz An Halen Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 23:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Cap sur la troisième Escale !
La Ptite Ribine jette l’ancre à Pouldohan pour une journée de musique, de bonne bouffe et de convivialité au bord de l’eau, et surtout, pour fêter leur 2 ans d’existence. Au programme
DJ SET
Jight → ragga électro
Thomas Taylor → guitare & chant blues pop rock
Soloma → cumbia → techno
Dj Linch & Glenn Marin
Bar à huîtres & vin blanc
Crêpes bio
Bières Tri Martelod
Cidre & jus de pomme
14h: TOURNOI DE PALET BRETON Pré-inscription en par message sur facebook ou mail laptiteribine@gmail.com (places limitées !) .
Pouldohan Cale Porz An Halen Trégunc 29910 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troisième escale Trégunc a été mis à jour le 2025-09-03 par OTC CCA