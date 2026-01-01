Troisième génération : enquêtes et récits Mémorial de la Shoah Paris

Comment reconstituer une vie à partir d’indices épars ? Héritiers d’une histoire familiale, parfois dite, parfois tue, trois auteurs enquêtent et déploient un récit, roman graphique ou littéraire. Jérémie Dres part à Varsovie sur les traces de sa grand-tante, Sonia ; à Paris, où sa grand-mère, Tema, échappe miraculeusement à la déportation ; et à New York, où son aïeul, Herchel, a trouvé refuge. Monsieur Gouevo, de Mikhaël Allouche, ne sait rien de son passé et ne souhaite pas en savoir davantage, mais un pirate juif ottoman du XVIe siècle lui rappelle ses obligations : guérir de la Shoah. Raphaël Sigal entreprend de reconstituer la vie de sa grand-mère à partir des quelques lambeaux hérités de son histoire, se donnant pour règle d’écrire strictement à partir de ce qui, de son histoire, a été déposé en lui.

En présence de Mikhaël Allouche, auteur avec Ana Waalder de M. Gouevo veut guérir de la Shoah (Seuil, 2025), Jérémie Dres, auteur de Les Fantômes de la rue Freta (Bayard, 2025), et Raphaël Sigal, auteur de Géographie de l’oubli (Robert Laffon, 2025).

En conversation avec Nadine Vasseur, écrivaine, productrice à France Culture et réalisatrice.

Les romans graphiques de Mikhaël Allouche et Jérémie Dres ont reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »

Le dimanche 01 février 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

