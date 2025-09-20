Troisième Nuit Cathédrale - PLUS HAUT ! Beauvais

Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

2025-09-20 20:30:00

Vous êtes invité à venir tout de blanc vêtu pour être au diapason des artistes…

Jouez le jeu pour recevoir le sceau de cire des 800 ans de la cathédrale en cadeau souvenir. Un privilège collector !

Un grand spectacle circassien célèbre la conquête de la hauteur qu’ambitionnaient les bâtisseurs de la cathédrale. Explorant de nombreuses disciplines des arts du cirque, du jonglage au trapèze volant en passant par les sangles ou la planche coréenne, le projet réunit quelques-uns des plus grands talents de la jeune scène européenne des arts de la rue.

Défier la gravité, s’envoler dans les airs, s’élancer vers l’autre qui vous attend pour vous aider à rebondir, vous stabiliser avant de repartir dans les airs, toujours plus haut !

Sur une musique originale de François Morel, grand maestro de la musique de cirque contemporain, interprétée en live par son orchestre, le ballet aérien prend possession de l’esplanade de la cathédrale, entraînant le public dans une course folle à la hauteur, défiant la gravité et le vide, et se termine dans un final enfiévré où artistes et spectateurs se joignent pour fêter les 800 ans de la cathédrale de Beauvais lors de cette dernière nuit cathédrale. 0 .

Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 800ans@beauvais.fr

