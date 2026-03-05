TROISIÈME RÉSIDENCE D’AUTEUR EN CŒUR DE GARONNE AVEC MATTIA FILICE TOUT EST PARTI D’ICI PLUSIEURS LIEUX Boussens

TROISIÈME RÉSIDENCE D’AUTEUR EN CŒUR DE GARONNE AVEC MATTIA FILICE TOUT EST PARTI D’ICI

Troisième résidence d’auteur en Cœur de Garonne

Printemps 2026 Boussens

Avec Mattia Filice

Au printemps 2026, l’association Avancez Culturel met en place une résidence de territoire de quinze jours en Cœur de Garonne. Le principe inviter un auteur à s’emparer d’un élément patrimonial d’une commune, entendu au sens large — patrimoine matériel, naturel, mémoriel ou humain — afin d’en proposer une création originale nourrie de rencontres avec les habitants et les scolaires.

Pour cette troisième édition, la résidence est associée à la commune de Boussens, qui propose d’explorer son passé industriel et sa mémoire ouvrière comme objet patrimonial.

Un travail autour de la mémoire industrielle de Boussens

Le projet s’attache à interroger les traces laissées par le développement industriel et urbain de la ville lié aux activités pétrolières et à l’entreprise Elf Aquitaine. Il s’agit de recueillir les récits individuels et collectifs, de faire émerger les mémoires du travail et d’interroger l’héritage social et humain laissé par plusieurs décennies d’activité industrielle.

Un auteur en résonance avec le projet

L’auteur choisi est Mattia Filice, dont le premier roman, Mécano, a été distingué par le Prix Valery-Larbaud 2023, le Prix littéraire Les Armoires vides 2023 et le Prix René Leynaud 2024.

Dans Mécano, rédigé en prose et en vers, l’auteur explore le monde ferroviaire à travers un parcours initiatique la formation d’un conducteur de train. Il y transforme l’univers industriel — machines, vitesse, technique, danger — en matière poétique et romanesque, tout en interrogeant le monde du travail et les trajectoires humaines.

Cette attention aux univers techniques, aux paysages industriels et aux destins ouvriers fait particulièrement écho à la mémoire industrielle de Boussens.

Cette résidence constitue un temps fort pour le territoire un espace de création, de transmission et de dialogue entre mémoire locale et écriture contemporaine. Elle affirme l’engagement d’Avancez Culturel, de la ville de Boussens et de la Communauté de communes Cœur de Garonne en faveur du livre, de la création contemporaine et de la valorisation des mémoires locales. .

English :

Third author residency in C?ur de Garonne

