Troisième Salon Renaissance Hyperréaliste Château de Saint-Max Saint-Max

Troisième Salon Renaissance Hyperréaliste

Château de Saint-Max 2 Av. Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Troisième Salon Renaissance Hyperréaliste vous invite à découvrir une exposition d’exception, réunissant des artistes contemporains passionnés par la précision, la matière et l’émotion du réel.

Peinture, dessin et œuvres hyperréalistes dialoguent autour d’un même objectif repousser les frontières entre l’art et la réalité.

Le public est convié à un parcours artistique riche et sensible, porté par des regards singuliers et des techniques d’une grande maîtrise.Tout public

0 .

Château de Saint-Max 2 Av. Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 05 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Third Salon Renaissance Hyperréaliste invites you to discover an exceptional exhibition, bringing together contemporary artists passionate about the precision, materiality and emotion of reality.

Painting, drawing and hyperrealist works all share the same objective: to push back the boundaries between art and reality.

The public is invited to take part in a rich and sensitive artistic journey, supported by singular perspectives and masterful techniques.

L’événement Troisième Salon Renaissance Hyperréaliste Saint-Max a été mis à jour le 2026-03-06 par DESTINATION NANCY