Essey

Troisième vide grenier de l’APE Source de l’Armançon à ESSEY

Rue des Marchandises Essey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’Association des Parents d’Elèves de la Source de l’Armançon organise son troisième vide-greniers à Essey le dimanche 24 mai 2026!

Après deux éditions réussies, retrouvez nous au centre du village, rue des Marchandises, dans un espace ouvert, sécurisé avec une jolie partie arborée. Stationnement dans le village à proximité, toilettes sur place. Tables et barnums ou parasols sont à prévoir par chacun.

L’emplacement est gratuit pour les exposants jusqu’à 5 mètres linéaires et 2€/ml au-delà. Réservé aux particuliers. Dans une ambiance conviviale et bon enfant renouvelée, nous vous proposons viennoiseries et thé/café le matin puis petite restauration et buvette tout au long de la journée. La journée sera agrémentée d’animations balade à poney, pêche aux canards, tombola et nouveauté cette année animation musique trad par le Collectif Morvan à 11h30 et à 14h30 pour une session de danse trad. L’ensemble des bénéfices sera reversé à la coopérative scolaire des écoles.

Nous vous attendons nombreux ! .

Rue des Marchandises Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 38 91 33 apesourcedelarmancon@gmail.com

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English : Troisième vide grenier de l’APE Source de l’Armançon à ESSEY

L’événement Troisième vide grenier de l’APE Source de l’Armançon à ESSEY Essey a été mis à jour le 2026-05-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)