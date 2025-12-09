TROJKA NOMAD

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Ce sont trois amies qui utilisent leurs voix pour se raconter. Trois musiciennes qui cherchent toujours de nouvelles couleurs à leur musique.

Du plus profond du lac Issyk Kul jusqu’au bout du plateau de Valdaï, elles vous ont dégoté un répertoire de musiques envoutantes qui voyagent, et qu’elles ont remaniées à leur sauce, avec leurs trois voix, leur guitare, leur contrebasse et leurs percussions

Ce sont trois amies qui ont choisi la musique pour se retrouver. Trois femmes, qui utilisent leurs voix pour se raconter. Trois musiciennes qui cherchent toujours de nouvelles couleurs à leur musique. Et surtout, trois super fans des musiques de l’est !

Du plus profond du lac Issyk Kul jusqu’au bout du plateau de Valdaï, elles vous ont dégoté un répertoire de musiques envoutantes qui voyagent, et qu’elles ont remaniées à leur sauce, avec leurs trois voix, leur guitare, leur contrebasse et leurs percussions !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h30. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !)

PLUS DE DETAILS

18h30 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

19h00 Les portails de La Ronceraie se ferment à 19h00 car à 19h00 nous serons tous dans la salle autour du poêle à granulés allumé.

20h30 Repas partagé pour échanger avec les artistes de Trojka Nomad .

IMPORTANT !

Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone ou par messagerie afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 077814279 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Three friends who use their voices to tell their stories. Three musicians who are always looking for new colors in their music.

From the depths of Lake Issyk Kul to the farthest reaches of the Valdai Plateau, they have unearthed a repertoire of enchanting travelling music, which they have reworked in their own way, with their three voices, guitar, double bass and percussion

L’événement TROJKA NOMAD Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-11-27 par Conseil Départemental