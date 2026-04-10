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Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 14 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Avec la participation des classes de

Composition
d’O. Penard

Ecriture de
D. Chevallier

Trombone de
P. Sabaton

et l’Ensemble
Éole

la classe de Trombone de Stéphane Guiheux du CRD de Bourg-la-Reine

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Créations d’Olivier Penard et des élèves de la classe de composition.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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