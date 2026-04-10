Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 14 avril 2026.
Avec la participation des classes de
Composition
d’O. Penard
Ecriture de
D. Chevallier
Trombone de
P. Sabaton
et l’Ensemble
Éole
la classe de Trombone de Stéphane Guiheux du CRD de Bourg-la-Reine
Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Créations d’Olivier Penard et des élèves de la classe de composition.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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