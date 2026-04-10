Trombone et Création Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Avec la participation des classes de

Composition

d’O. Penard

Ecriture de

D. Chevallier

Trombone de

P. Sabaton

et l’Ensemble

Éole

la classe de Trombone de Stéphane Guiheux du CRD de Bourg-la-Reine

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Créations d’Olivier Penard et des élèves de la classe de composition.

Le mardi 14 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire

