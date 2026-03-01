Trombone et Tuba Cité Éducative et Artistique Tonnerre
Trombone et Tuba
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
2026-03-21 14:00:00
2026-03-21
2026-03-21
Masterclass, restitution et concert de Clément Barde et Anthony Chesnay à la Cité Éducative et Artistique du Tonnerrois. Première partie Brass Band. Sur réservation, places limitées. .
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccitb.fr
