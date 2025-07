Troménie de Ste Anne à Etel Erdeven Plouharnel

Erdeven Belz, Locoal Mendon Plouharnel Morbihan

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-21

2025-07-19

Dans le cadre du Jubilé des apparitions de Ste Anne à Nicolazic, une calèche tirée par un cheval de trait breton, portant une grande statue de Ste Anne, fait le tour du diocèse de Vannes, du 7 mars au 26 juillet 2025.

Les pèlerins font une étape à Etel, Erdeven, Belz et Locoal Mendon les 19, 20 et 21 juillet

Samedi 19 juillet PLOUHARNEL ETEL

17h Entrée de la statue de Sainte Anne et bannières dans l’église d’Etel

17h15 Accueil des pèlerins sur la place par Monsieur le Maire

17h25 Musique et danse bretonne avec le groupe Talberda

Possibilité de restauration sur place (crêpes, galettes, buvette)

18h30 Spectacle de la Compagnie Symphonie et Troubadours (45 min)

19h50 Veillée de louange (1h)

Dimanche 20 juillet ETEL PLOEMEL

8h30 Prière et bénédiction des pèlerins dans l’église d’Etel

8h45 Départ des marcheurs vers la chapelle des 7 saints à Erdeven

10h20 Chapelle Sainte Anne de Kerdonerch de Belz

Bénédiction et toutes les grands-mères et des personnes se prénommant Anne. Départ 10h50

11h20 Chapelle Saint-Paul Saint Cado du Menec à Locoal-Mendon. Départ à 14h25

15h10 Chapelle Saint Laurent de Ploemel. Départ 15h30.

15h50 Chapelle Saint-Cado de Ploemel. Départ 16h10.

16h50 Domicile partagé Ti ar Vuhé, rue Abbé Collet chants. Départ à 17h10.

17h15 Arrivée à l’Eglise saint André de Ploémel

17h20 Entrée de la statue de Saint Anne dans l’église. Cantiques bretons.

17h30 Accueil des pélerins par Monsieur le Maire, musique, temps d’échange.

18h10 Spectacle de la Compagnie Symphonie et Troubadours (45min)

19h15 Veillée de louange et adoration (1h)

Dimanche 21 juillet Visite de la statue de Sainte Anne à l’Ephad du Men Glaz, Temps de prière et chants Bénédiction des grands-mères

Procession du port de Saint-Cado à la place du calvaire

Spectacle contes ! temps de prière à la chapelle .

Erdeven Belz, Locoal Mendon Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

