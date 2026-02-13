Trompe et Traditions La Ferté-Vidame

Trompe et Traditions

Place des Deux Compères La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Venez profitez d’une belle soirée au son des trompes de chasses. Trompe et traditions vous proposent une soirée musical avec repas. Attention places limitées, donc réservez vite.

Venez profitez d’une belle soirée au son des trompes de chasses. Trompe et traditions vous proposent une soirée musical avec repas. Attention places limitées, donc réservez vite. Au menu de la soirée: apéritif, choucroute, fromage et dessert. 34 .

Place des Deux Compères La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 61 32 89 trompeettraditions@gmail.com

Come and enjoy a wonderful evening to the sound of hunting horns. Trompe et traditions offers a musical evening with a meal. Places are limited, so book early.

