Trompes de chasse Saint-Étienne de Marmoutier et pièces d’orgue Collégiale Saint-Florent Niederhaslach

Trompes de chasse Saint-Étienne de Marmoutier et pièces d’orgue Collégiale Saint-Florent Niederhaslach samedi 20 septembre 2025.

Trompes de chasse Saint-Étienne de Marmoutier et pièces d’orgue Samedi 20 septembre, 16h00 Collégiale Saint-Florent Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans le cadre enchanteur de la collégiale de Niederhaslach, classée au titre des monument historiques, venez vivre un moment musical inédit.

Collégiale Saint-Florent 3 Place de l’église, 67280 Niederhaslach Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est 03 88 50 90 29 http://www.niederhaslach.fr La collégiale Saint-Florent, aujourd’hui église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, fut érigée à partir de 1274 sur l’emplacement d’une construction précédente datant du début du VIIe siècle. Cette ancienne construction doit son origine à saint Florent, évêque de Strasbourg et fondateur du monastère bénédictin d’Haslach.

Le grand portail de 1310 présente une représentation de l’Annonciation, du Couronnement de la Vierge et de la légende de saint Florent.

La collégiale de Niederhaslach possède, après la cathédrale de Strasbourg, le plus grand nombre de vitraux des XIIIe et XIVe siècles de toute l’Alsace. La particularité de ces verrières réside dans l’incroyable intensité lumineuse qu’elles dégagent, notamment la rosace de la façade occidentale, datée de 1325.

Les stalles en chêne ouvragé datent du XVIIe et de la fin du XVIIIe siècle.

L’orgue Martin et Joseph Rinckenbach a été construit en 1903 en deux parties pour ne pas cacher la belle rosace du XIVe siècle. Le grand orgue se trouve donc à droite et le récit à gauche.

Dans l’ancien cimetière collégial se trouvent des monuments du XIVe au XVIIIe siècle, ainsi qu’un bas-relief du Christ sur le Mont des Oliviers de 1492.

Le bâtiment est classé au titre des Monuments historiques en 1846.

Dans le cadre enchanteur de la collégiale de Niederhaslach, classée au titre des monument historiques, venez vivre un moment musical inédit.

© Amis de St-Florent