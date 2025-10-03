» Trompeuses apparences » Digoin

Salle des fêtes Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : 2025-10-03

La troupe Digoinaise Les ComéDig’s revient cette année avec un tout nouveau spectacle Trompeuses apparences , une comédie pleine de rebondissements, écrite par Lionel Journet, trésorier de l’association, et mise en scène par Michel Bruno.

Trompeuses Apparences met en scène l’arrivée d’une future directrice générale dans un hôtel-restaurant de renom… mais entre un chef cuisinier peu net, une assistante administrative lèche-bottes et l’arrivée impromptue d’une stagiaire, l’ambiance promet d’être électrique !

Venez assister à une soirée riche en rires et en rebondissements ! .

Salle des fêtes Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@ville-digoin.fr

