Tron Ares et jeux vidéos Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Projection du tout nouveau film Tron Ares suivie d’une session de jeux-vidéos en lien avec le film.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Tron Ares et jeux vidéos
Screening of the brand-new film Tron: Ares followed by a session of video games related to the film.
German : Tron Ares et jeux vidéos
Vorführung des brandneuen Films Tron: Ares mit anschließender Videospielsession zum Film.
Italiano :
Proiezione del nuovissimo film Tron: Ares seguita da una sessione di videogiochi legati al film.
Espanol : Tron Ares et jeux vidéos
Proyección de la nueva película Tron: Ares seguida de una sesión de videojuegos relacionados con la película.
