Tron Ares et jeux vidéos Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mercredi 29 octobre 2025.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Projection du tout nouveau film Tron Ares suivie d’une session de jeux-vidéos en lien avec le film.

English : Tron Ares et jeux vidéos

Screening of the brand-new film Tron: Ares followed by a session of video games related to the film.

German : Tron Ares et jeux vidéos

Vorführung des brandneuen Films Tron: Ares mit anschließender Videospielsession zum Film.

Italiano :

Proiezione del nuovissimo film Tron: Ares seguita da una sessione di videogiochi legati al film.

Espanol : Tron Ares et jeux vidéos

Proyección de la nueva película Tron: Ares seguida de una sesión de videojuegos relacionados con la película.

