Tronçais Rétro Show Rue de la font Pichot Cérilly
Tronçais Rétro Show Rue de la font Pichot Cérilly samedi 11 avril 2026.
Tronçais Rétro Show
Rue de la font Pichot Parc des expositions Cérilly Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Gratuit pour les chauffeurs de véhicules anciens.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le club Bourbon Rétro Mobile organise son grand Tronçais Rétro Show à Cérilly et propose exposition, bourse d’échange, soirée de gala le samedi soir sur réservation, escapade Colbert en voitures anciennes et grande tombola pour gagner une Peugeot 206 CC
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Rue de la font Pichot Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 90 08 46
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English :
The Bourbon Rétro Mobile club is organizing its grand Tronçais Rétro Show in Cérilly, featuring an exhibition, a swap meet, a gala evening on Saturday evening (reservation required), a Colbert escapade in vintage cars and a big raffle to win a Peugeot 206 CC
L’événement Tronçais Rétro Show Cérilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme