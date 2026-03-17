Tronçais Rétro Show Rue de la font Pichot Cérilly

Tronçais Rétro Show

Rue de la font Pichot Parc des expositions Cérilly Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Gratuit pour les chauffeurs de véhicules anciens.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le club Bourbon Rétro Mobile organise son grand Tronçais Rétro Show à Cérilly et propose exposition, bourse d’échange, soirée de gala le samedi soir sur réservation, escapade Colbert en voitures anciennes et grande tombola pour gagner une Peugeot 206 CC

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Rue de la font Pichot Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 90 08 46

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English :

The Bourbon Rétro Mobile club is organizing its grand Tronçais Rétro Show in Cérilly, featuring an exhibition, a swap meet, a gala evening on Saturday evening (reservation required), a Colbert escapade in vintage cars and a big raffle to win a Peugeot 206 CC

L’événement Tronçais Rétro Show Cérilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme