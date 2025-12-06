Trône du Père Noël avec photos, animation maquillage par Chloë et chalet des associations

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

14h, devant la mairie trône du Père Noël avec photos offertes par l’UCA Garazi Baigorri.

14h-18h, Chalet des associations, rue d’Uhart Familles rurales Guzientzat barbe à papa, atelier décoration de Noël, café… .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ucagarazibaigorri@orange.fr

