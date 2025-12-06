Trône du Père Noël avec photos, animation maquillage par Chloë et chalet des associations Saint-Jean-Pied-de-Port
Trône du Père Noël avec photos, animation maquillage par Chloë et chalet des associations Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 24 décembre 2025.
Trône du Père Noël avec photos, animation maquillage par Chloë et chalet des associations
Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
14h, devant la mairie trône du Père Noël avec photos offertes par l’UCA Garazi Baigorri.
14h-18h, Chalet des associations, rue d’Uhart Familles rurales Guzientzat barbe à papa, atelier décoration de Noël, café… .
Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ucagarazibaigorri@orange.fr
English :
L’événement Trône du Père Noël avec photos, animation maquillage par Chloë et chalet des associations Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque