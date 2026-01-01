Trong Gia Nguyen: How to Waterboard a Tech Bro? Galerie Bao Paris

Réunissant plusieurs ensembles d’œuvres, l’artiste réfléchit à une époque de plus en plus sombre, marquée par l’ignorance volontaire et un pouvoir incontrôlé, à la fois technologique et socio-politique. Une ère façonnée par des algorithmes frauduleux, des politiciens complices, des broligarches cupides et des memelords conservateurs et leurs pions cruels.

En 2021, une inondation à New York a détruit une part importante des œuvres et des archives de Trọng, une perte qui a inspiré Perpetual Paintings, une série existant d’abord sous forme de fichiers SketchUp stockés publiquement sur la 3D Warehouse de Google. Ces « peintures » numériques, aux formes variées (photographie, sculpture), peuvent être téléchargées et produites selon les besoins, interrogeant les notions d’offre et de demande, de rareté et de propriété. Nguyen met régulièrement les fichiers à jour, remettant en cause l’idée d’une œuvre unique et définitive.

Dans Vietnamese Soups, un sous-ensemble de Perpetual Paintings, Trọng réinterprète les célèbres boîtes de soupe de Warhol en version vietnamienne. Les fichiers en réalité virtuelle révèlent chaque objet à 360 degrés et dévoilent au verso des «recettes poétiques» mêlant propagande, subversion et humour noir. Pour cette exposition, Trọng imprime une scène de chaque face d’une boîte et les encadre ensemble comme une œuvre à double face. Tous les fichiers restent librement téléchargeables, affirmant la reproductibilité comme principe central.

La 3D Warehouse devient aussi une archive inattendue, lorsque Trọng y reconstruit des objets politiquement chargés, tels que l’horloge criblée de balles de Breonna Taylor et le nœud coulant de la prison de Jeffrey Epstein, présentés ici respectivement sous forme de photographie et de peinture. À une époque marquée par l’effacement et la distorsion, ces fichiers agissent comme des archives involontaires, circulant à chaque consultation ou téléchargement.

Une deuxième série, The Diabolical, aborde plus directement les questions de justice et de responsabilité. Ces peintures reprennent des graphiques de lignes de taille issus de commissariats, d’affiches de films, de photos criminelles et d’autres références culturelles. Installées à l’échelle réelle et peintes de la même couleur que les murs, les œuvres « évaluent » silencieusement le degré de culpabilité de chaque spectateur. Les lignes et chiffres en relief demeurent visibles à travers les couches de peinture, soulignant la persistance de la justice, tandis que des couleurs criardes dégoulinent vers des textes provocateurs, associant populisme et Pop art à une absence de subtilité.

Offrant une parenthèse ludique, Win, Win présente une table de ping-pong coupée en deux, montée contre un miroir qui complète la forme par reflet. Le spectateur joue seul, sans autre objectif qu’une contemplation compétitive. La surface à motif arlequin évoque l’esprit et ses limites, teintés de mélancolie, en écho à la figure du trickster du folklore français.

How to Waterboard a Tech Bro, la première exposition personnelle de Trọng Gia Nguyễn à Paris.

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :

gratuit

Horaires: mercredi – samedi, 11-19h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Galerie Bao 49 avenue Parmentier 75011 Horaires: mercredi – samedi, 11-19hParis

https://www.galeriebao.com/events/how-to-waterboard-a-tech-bro +33982024304 hello@galeriebao.com https://www.facebook.com/galeriebao https://www.facebook.com/galeriebao



Afficher la carte du lieu Galerie Bao et trouvez le meilleur itinéraire

