Trong Voba dans « Ca y est enfin » La Comédie du Finistère Brest vendredi 10 octobre 2025.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 20:15:00

2025-10-10

Un spectacle de pur divertissement Trong allie humour pétillant et performance d’acteur d’une finesse inégalée.

Avec son autodérision légendaire, il vous fera plonger dans des histoires hilarantes, touchant à tout de la vie quotidienne aux anecdotes les plus improbables.

Magie / Mentalisme / Humour

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

