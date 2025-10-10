Trong Voba dans « Ca y est enfin » La Comédie du Finistère Brest
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 20:15:00
2025-10-10
Un spectacle de pur divertissement Trong allie humour pétillant et performance d’acteur d’une finesse inégalée.
Avec son autodérision légendaire, il vous fera plonger dans des histoires hilarantes, touchant à tout de la vie quotidienne aux anecdotes les plus improbables.
Magie / Mentalisme / Humour
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
