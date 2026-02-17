Trôo au féminin à Trôo ! Troo

Trôo au féminin à Trôo !

Durant ce week-end, en l’honneur de la journée internationale de la Femme, le village met à l’honneur des artistes femmes…

Trôo au féminin à Trôo ! A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars, un week-end entier est consacrée aux femmes à Trôo. Elles seront présentes pour présenter leur métier, leur passion ou leur hobby pendant 2 jours. Plusieurs démonstrations, ateliers participatifs ou conférences auront lieu à plusieurs endroits. .

Troo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 trootourisme41@gmail.com

During this weekend, in honor of the International Women’s Day, the village honors women artists…

