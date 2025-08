Trop beau pour y voir – Béatrice Bienville, Yassim Ait Abdelmalek Théâtre 13 / Glacière Paris

Ce pesticide est utilisé alors même qu’il est interdit aux États-Unis dès 1975, et classé comme cancérigène probable par l’OMS depuis 1979. On suit la famille de Lyne, une ouvrière agricole guadeloupéenne, qui se rassemble pour la veillée funéraire et l’enterrement de Josuah, le fils de Lyne, mort d’un cancer de la prostate. Différents tableaux se tissent en parallèle, mythiques, inventés ou historiques, pour explorer depuis Adam et Eve les choix collectifs faits par rapport à l’agriculture et aux pesticides, et qui nous ont menés ici. À cet enterrement. Cette pièce de théâtre à la fois documentaire et décalée, met en scène une grande fresque baroque et créole, du jardin d’Eden à l’Élysée, mêlant personnages historiques et fictionnels, avec humour et gravité.

Lauréat du Prix T13 2025

Distribution

Mise en scène Béatrice Bienville, Yassim Ait Abdelmalek,

Texte Béatrice Bienville

Avec Jade Crespy, Ilana Micouin-Onnis, Cindy Vincent, Mylène Wagram, Augustin DeWinter, Luka Mavaetau,



Création Costumes Magdalena Calloc’h

Création lumière Matteo Vigueras et Rémi Raes

Création son Anton Crespy

Trop beau pour y voir explore l’histoire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles françaises dans les bananeraies jusqu’en 1994.

Du mardi 09 décembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/trop-beau-pour-y-voir-2/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13