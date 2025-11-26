Trop d’amour Lavoir Moderne Parisien Paris

Découvrez “Trop d’amour”, un spectacle bilingue franco-portugais où une vieille dame, jouée par une jeune femme, s’empare du plateau pour nous raconter sa vie. Dans une forme énergique, rythmée et musicale, elle va faire le bilan et retraverser les événements qui l’ont marquée.

Trop d’amour est un spectacle cabarétique qui mêle le politique et l’intime, un récit en forme de puzzle où le personnage principal retrace son histoire, de sa naissance à sa vieillesse, son parcours de femme, de mère, de grand-mère. En racontant les petites et grandes aventures de cette femme, son travail, sa famille, et ses amours, on fait entendre son histoire et sa langue, mais on fait aussi le portrait en creux de cette diaspora, qui a quitté le Portugal dans les années 60 pour venir travailler en France.

LA COMPAGNIE ÉCRASER DES MOUCHES

Ecriture et mise en scène Esther Moreira

Avec Inès Do Nascimento, Léo Perlot-Lhuillier

Découvrez « Trop d’Amour », un spectacle de théâtre bilingue franco-portugais, du 7 au 11 janvier 2026 au Lavoir Moderne Parisien. Écrit et mis en scène par Esther Moreira, avec Inès Do Nascimento et Léo Perlot-Lhuillier, il retrace la vie d’une femme à travers ses souvenirs.

Du mercredi 07 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-11T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T19:00:00+02:00_2026-01-07T20:15:00+02:00;2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:15:00+02:00;2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T20:15:00+02:00;2026-01-10T19:00:00+02:00_2026-01-10T20:15:00+02:00;2026-01-11T15:00:00+02:00_2026-01-11T16:15:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris