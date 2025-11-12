Trop d’amour Sedan
Trop d’amour Sedan mercredi 12 novembre 2025.
Trop d’amour
MJC Calonne Sedan Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Trop d’amour est un spectacle franco-portugais où une vieille dame, jouée par une jeune femme, s’empare du plateau pour nous raconter sa vie. Dans une forme énergique, rythmée et musicale, elle va faire le bilan, et retraverser les événements qui l’ont marquée. Un spectacle cabarétique qui mêle le politique et l’intime, un récit en forme de puzzle dans lequel le personnage principal retrace son histoire, de sa naissance à sa vieillesse, son parcours de femme, de mère, de grand-mère, entre la France et le Portugal.Billetterie
.
MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
Trop d?amour is a Franco-Portuguese show in which an old lady, played by a young woman, takes to the stage to tell us about her life. In an energetic, rhythmic and musical form, she takes stock and retraces the events that have marked her life. It’s an energetic, rhythmic and musical show that blends the political and the intimate, a puzzle-like narrative in which the main character retraces her history, from birth to old age, her journey as a woman, mother and grandmother, between France and Portugal
German :
Trop d’amour ist ein französisch-portugiesisches Theaterstück, in dem eine alte Dame, gespielt von einer jungen Frau, die Bühne erobert, um uns ihr Leben zu erzählen. In einer energiegeladenen, rhythmischen und musikalischen Form zieht sie Bilanz und durchläuft die Ereignisse, die sie geprägt haben. Ein kabarettistisches Stück, das das Politische mit dem Intimen verbindet, eine Erzählung in Form eines Puzzles, in der die Hauptfigur ihre Geschichte von der Geburt bis zum Alter, ihren Weg als Frau, Mutter und Großmutter zwischen Frankreich und Portugal nachzeichnet.Tickets
Italiano :
Trop d’amour è uno spettacolo franco-portoghese in cui una donna anziana, interpretata da una giovane donna, sale sul palco per raccontarci la sua vita. In uno spettacolo energico, ritmico e musicale, la donna fa il punto della situazione e ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua vita. È uno spettacolo energico, ritmico e musicale che mescola il politico all’intimo, un racconto in forma di puzzle in cui la protagonista ripercorre la sua storia, dalla nascita alla vecchiaia, il suo viaggio di donna, madre e nonna, tra Francia e Portogallo
Espanol :
Trop d’amour es un espectáculo franco-portugués en el que una anciana, interpretada por una joven, sube al escenario para contarnos su vida. En un espectáculo enérgico, rítmico y musical, hace balance y repasa los acontecimientos que han marcado su vida. Es un espectáculo enérgico, rítmico y musical que mezcla lo político con lo íntimo, una historia en forma de puzzle en la que la protagonista recorre su historia, desde el nacimiento hasta la vejez, su viaje como mujer, madre y abuela, entre Francia y Portugal
L’événement Trop d’amour Sedan a été mis à jour le 2025-08-14 par Ardennes Tourisme