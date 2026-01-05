Trop forts ! Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement
Trop forts ! Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement jeudi 19 février 2026.
Trop forts !
Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Adulte en insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé), Jeune actif 18-25 ans
Début : Lundi 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-10-18 18:30:00
2026-02-19
Mais comment font ces animaux étonnants pour vivre dans le désert, en haute montagne ou sous un froid glacial ?
Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr
English : Awesome!
But how do these amazing animals manage to live in the desert, high up in the mountains or in the freezing cold?
