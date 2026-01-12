Trop jeune pour être vieux Quincado ! Salle de cinéma Robert Minot Lezay

Trop jeune pour être vieux Quincado !

Salle de cinéma Robert Minot Mairie Lezay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Jissé, alias Jean-Christian RIVET, pour son seul en scène QUINCADO !

Jissé a découvert qu’il était un quincado !

Est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Ça le rend parfois chiant et son entourage a du mal à le suivre.

C’est l’occasion de retrouver ses projets d’ado, avec toute la sagesse du quinqua. Il sort avec ses copains, drague comme il peut et galère dans ses relations avec ses enfants adultes. Il ne gère pas toujours bien, mais garde sa bonne humeur.

La vie lui joue des tours et il garde le cap pour devenir enfin libre !

La 1ʳᵉ partie sera assurée par Annick avec son spectacle Oh, c’est Annick . .

