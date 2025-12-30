TROP PARFAITE ! CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

TROP PARFAITE ! Début : 2026-02-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages de Gérard Pinter.L’histoire : Créer la femme parfaite ? C’est le rêve de Thomas, un jeune geek en robotique, épaulé par un vieux briscard marié et blasé de l’être. Pari réussi ! Leur créature est belle, obéissante… trop peut-être ! Car entre fantasme et réalité, la perfection déraille vite ! Et puis, la femme parfaite existe déjà… regardez donc autour de vous !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31