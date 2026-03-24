Trop près du mur Théâtre du Péglé Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Pierre-du-Mont

Trop près du mur

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:40:00

Date(s) :

2026-04-22

Typhus voudrait un enfant pour partager sa folie. Un être à chérir et à protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu. Typhus jubile mais il sait que le temps presse. Bientôt, l’acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ?

Comme l’adulte et l’enfant dialoguent au cœur d’une même personne, ici s’affrontent le clown sensible, sans filtre, et l’homme social, l’être de raison. Défiant avec une tendre malice les lois de la bienséance, il nous interpelle d’une parole libre, poétique, brute… et sacrément salvatrice ! .

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 72 16

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English : Trop près du mur

L’événement Trop près du mur Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan