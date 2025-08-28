« Trop près du mur » -Théâtre Saison Presqu’île de Culture Cissac-Médoc
« Trop près du mur » -Théâtre Saison Presqu'île de Culture Cissac-Médoc vendredi 24 avril 2026.
« Trop près du mur » -Théâtre Saison Presqu’île de Culture
4 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
« Trop près du mur » Emmanuel Gil alias Typhus Bronx
Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son
vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. L’homme social face au clown sans filtre.
Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et
D’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver..
Terriblement drôle et déjanté, Emmanuel Gil explore avec malice la figure du bouffon qui dérange pour aborder les sujets que l’on préfère souvent éviter. Cdn Normandie Rouen
Conseillé + 12 ans Stand vigneron après la représentation.
Spectacle proposé par la CdC Médoc Coeur de Presqu’île (Saison Culturelle 2025 2026 ) via la Manufacture Médocaine .
4 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr
