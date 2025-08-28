« Trop près du mur » -Théâtre Saison Presqu’île de Culture Cissac-Médoc

« Trop près du mur » -Théâtre Saison Presqu’île de Culture Cissac-Médoc vendredi 24 avril 2026.

4 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

« Trop près du mur » Emmanuel Gil alias Typhus Bronx

Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son

vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. L’homme social face au clown sans filtre.

Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et

D’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver..

Terriblement drôle et déjanté, Emmanuel Gil explore avec malice la figure du bouffon qui dérange pour aborder les sujets que l’on préfère souvent éviter. Cdn Normandie Rouen

Conseillé + 12 ans Stand vigneron après la représentation.

Spectacle proposé par la CdC Médoc Coeur de Presqu’île (Saison Culturelle 2025 2026 ) via la Manufacture Médocaine .

4 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

