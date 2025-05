Trop sympa, trop – Salle des Fins Bois Vindelle, 24 mai 2025 20:00, Vindelle.

Charente

Trop sympa, trop Salle des Fins Bois Rue de la Gerbaude Vindelle Charente

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

2025-05-24

Théâtre, humour et musique



Doit-on se méfier des gens TROP gentils ?

Ne peuvent-ils pas déraper ?

Peut-être avons-nous tous déjà un peu dépassé certaines limites…

Salle des Fins Bois Rue de la Gerbaude

Vindelle 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine hydrat@emailasso.net

English :

Theater, humor and music



Should we be wary of people who are TOO nice?

Can’t they get out of hand?

Perhaps we’ve all overstepped our bounds a little already?

German :

Theater, Humor und Musik



Muss man sich vor ZU netten Menschen in Acht nehmen?

Können sie nicht auf die schiefe Bahn geraten?

Vielleicht haben wir alle schon einmal eine Grenze überschritten?

Italiano :

Teatro, commedia e musica



Dobbiamo diffidare delle persone TROPPO gentili?

Non possono sfuggire di mano?

Forse abbiamo già tutti superato i nostri limiti?

Espanol :

Teatro, comedia y música



¿Debemos desconfiar de las personas que son DEMASIADO amables?

¿No se nos puede ir de las manos?

¿Quizá ya nos hemos pasado todos un poco?

