Drôme

« Trop tard ou trop tôt » Les tréteaux vagabonds au Théâtre du Bisse
Théâtre du Bisse
10 place d'Aurouze
Mirmande
Drôme

Début : 2025-06-28 20:30:00

2025-06-28

Une étude de Fernando Sur, un civet de lapin, des mouettes… 3 ambiances pour 4 compères qui partagent leur univers poétique riche en émotion. Sur le quai d’embarquement, venez rire avec eux et laisser vous porter par ce voyage théâtral et musical.

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 09 26 bf.houal@gmail.com

English :

A study by Fernando Sur, rabbit stew, seagulls… 3 atmospheres for 4 companions who share their poetic universe rich in emotion. Come and laugh with them on the boarding platform, and let yourself be carried away by this theatrical and musical journey.

German :

Eine Studie von Fernando Sur, ein Kaninchenragout, Möwen… 3 Stimmungen für 4 Freunde, die ihr poetisches Universum voller Emotionen teilen. Lachen Sie mit ihnen und lassen Sie sich auf diese theatralische und musikalische Reise mitnehmen.

Italiano :

Uno studio di Fernando Sur, coniglio in umido, gabbiani… 3 atmosfere per 4 compagni che condividono il loro universo poetico ricco di emozioni. Venite a ridere con loro sulla pedana d’imbarco e lasciatevi trasportare da questo viaggio teatrale e musicale.

Espanol :

Un estudio de Fernando Sur, guiso de conejo, gaviotas… 3 ambientes para 4 compañeros que comparten su universo poético rico en emociones. Venga a reír con ellos en la plataforma de embarque y déjese llevar por este viaje teatral y musical.

