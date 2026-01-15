TROPHÉE BRASSENS2026 FÊTE SES 10 ANS DE PASSION! Sète

TROPHÉE BRASSENS2026 FÊTE SES 10 ANS DE PASSION!

Quai des Moulins Sète Hérault

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Grande Finale du Trophée Georges Brassens 2026 Concours d’auteurs-compositeurs-interprètes francophones.Pour cette 10º édition, les finalistes venus de toute la francophonie viendront défendre leurs créations sur scène, devant un jury de professionnels et un public curieux et enthousiaste. Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion, du talent et du partage, dans l’esprit même de Georges Brassens….Avec un INVITE SURPRISE !Gratuit Réservation indispensable clubgeorgesbrassens.fr .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

