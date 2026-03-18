Trophée Bruno Armirail, 4ème édition Ligne de départ salle Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

Trophée Bruno Armirail, 4ème édition

Ligne de départ salle Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pour cette 4ème édition du Trophée Bruno Armirail , il est prévu de réunir un plateau de jeunes cyclistes amateurs issus de la région, sur un parcours spécialement conçu pour favoriser de belles performances chronométrées. L’événement sera parrainé par Bruno Armirail, qui a débuté sa carrière à l’ACBB, reste toujours affilié à ce club et s’est imposé aujourd’hui comme un grand coureur professionnel.

Contre La Montre individuel pour les U15 & U17, féminines.

Les dossards seront à récupérer Salle Clair Vallon à partir de 10h00

Le Contre La Montre se déroulera sur le même parcours que les Juniors et les Séniors.

Les horaires de départs des U17 et des U15 seront précisés ultérieurement en fonction du nombre de participants au Tour de Haute Bigorre (11h00 pour les U17 et ensuite les U15 après une coupure de 12mn après les U17 )

Le contre la montre se dispute sur une boucle de 6,1 kms pour les U15 et 12,6 kms pour les U17, offrant aux coureurs un parcours exigeant où chaque seconde compte. .

Ligne de départ salle Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 10 04 75

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English :

The 4th edition of the Trophée Bruno Armirail will bring together a group of young amateur cyclists from the region, on a course specially designed to encourage good timekeeping performances. The event will be sponsored by Bruno Armirail, who began his career with the ACBB, remains affiliated with the club to this day, and has established himself as a major professional rider.

L’événement Trophée Bruno Armirail, 4ème édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65