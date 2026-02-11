Trophée Chorélia 2026 Compagnie Murielle M Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Trophée Chorélia 2026 Compagnie Murielle M

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Les Trophées Chorélia reviennent pour un week-end entièrement dédié au partage autour de la danse. Que vous soyez danseur, chorégraphe ou école, venez défendre votre univers, rencontrer d’autres passionnés et vivre une expérience scénique unique !

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 41 78 84 communication@compagniemuriellem.com

The Trophées Chorélia return for a weekend entirely dedicated to sharing dance. Whether you’re a dancer, choreographer or school, come and defend your universe, meet other enthusiasts and enjoy a unique stage experience!

