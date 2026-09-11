Informations pratiques

Noueilles

TROPHÉE DAMIEN REYNAUD : CONCOURS DE PÉTANQUE

Noueilles – Place du village Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des animations de la Journée SLA, qu’es Aquò?, l’association invite au Challenge Damien Reynaud : un concours de pétanque en doublettes formées, le 3 octobre à Noueilles

### Trophée Damien Reynaud :

Concours de pétanque en doublettes formées,

le samedi 3 octobre à Noueilles.

Rendez-vous à 14 heures sur la place de l’Eglise.

Inscriptions : 10 € par doublette

Au profit de l’association _SLA, qu’es aquò ?_ .

Noueilles – Place du village Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 7 66 68 73 04 contact@slaquesaquo.fr

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English :

As part of the events for ALS Day, “Qu’est-ce que l’ALS?”, the association is hosting the Damien Reynaud Challenge: a petanque tournament featuring pre-formed pairs, on October 3 in Noueilles

L’événement TROPHÉE DAMIEN REYNAUD : CONCOURS DE PÉTANQUE Noueilles a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE