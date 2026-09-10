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AGENDA · La Turballe

Trophée d’automne Manche 1 La Turballe

dimanche 27 septembre 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
route de Saint-Molf
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Trophée d’automne Manche 1

route de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Compétition de BMX race.
Petite restauration sur place   .

route de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 46 38 72  presquilebmx@gmail.com

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English :

L’événement Trophée d’automne Manche 1 La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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