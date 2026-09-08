Trophée de Bourgogne – 2eme edition Gueugnon

Informations pratiques

Gueugnon

Trophée de Bourgogne – 2eme edition

Gymnase Jean Volatier Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le Trophée de Bourgogne revient à Gueugnon pour sa 2ème édition !

Le samedi 17 octobre 2026, le Gymnase Jean Volatier accueillera une grande journée placée sous le signe de la danse sportive, de la compétition et du spectacle.

Organisé par NovaDanse Gueugnon et son professeur Pasquale Sirica, le Trophée de Bourgogne réunira des couples de danseurs venus de différents horizons, qui s’affronteront sur la piste à travers plusieurs catégories et niveaux. Danses latines et standards seront au programme, avec des prestations mêlant technique, élégance, rythme et énergie.

Le public pourra également profiter d’un spectacle de très haut niveau, avec notamment des démonstrations et des shows proposés par des couples français reconnus, titrés en France mais également sur la scène internationale.

Tout au long de la journée, le Trophée de Bourgogne offrira un véritable spectacle visuel : robes de compétition somptueuses, costumes élégants, coiffures travaillées, strass, paillettes et mises en beauté viendront accompagner les performances des danseurs et créer une ambiance digne des plus grandes compétitions de danse sportive.

Bien plus qu’une simple compétition, cet événement est une véritable invitation à découvrir l’univers de la danse sportive dans toute sa richesse, son élégance et son intensité.

Que vous soyez passionné de danse, amateur de spectacle ou simplement curieux de découvrir cette discipline, venez vivre une journée exceptionnelle à l’occasion de la 2? édition du Trophée de Bourgogne ! .

Gymnase Jean Volatier Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 05 16 90 info@opendegueugnon.com

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English : Trophée de Bourgogne – 2eme edition

L’événement Trophée de Bourgogne – 2eme edition Gueugnon a été mis à jour le 2026-09-08 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées – Charolais Sud Bourgogne