Trophée de Golf Vladimir Nadler Mont-Canisy Deauville 6 juillet 2025 07:00

Calvados

Trophée de Golf Vladimir Nadler Mont-Canisy Golf Barrière Deauville Deauville Calvados

Le Rotary Club de Deauville organise sa traditionnelle compétition de golf caritative pour lutter contre la poliomyélite dans le monde et aider les personnes souffrant de maladies ou étant en difficulté économique.

La formule de jeu retenue est la formule Scramble qui se joue par équipes de deux.

Départs échelonnés entre 8H30 et 12H30

100 € par participants 25 € pour membres du club de golf de Deauville

Réservation directement au club de Golf de Deauville

Mont-Canisy Golf Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Trophée de Golf Vladimir Nadler

The Rotary Club of Deauville is organizing a charity golf competition to fight polio worldwide and help people suffering from the disease or in economic difficulty.

The competition is based on the Scramble formula, played by teams of two.

German : Trophée de Golf Vladimir Nadler

Der Rotary Club Deauville veranstaltet sein traditionelles Wohltätigkeits-Golfturnier, um die Kinderlähmung weltweit zu bekämpfen und Menschen zu helfen, die an dieser Krankheit leiden oder in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind.

Die Spielformel ist Scramble, die in Zweierteams gespielt wird.

Gestaffelte Starts zwischen 8:30 und 12:30 Uhr

100 ? pro Teilnehmer 25 ? für Mitglieder des Golfclubs von Deauville

Reservierung direkt im Golfclub von Deauville

Italiano :

Il Rotary Club di Deauville organizza la sua tradizionale gara di golf di beneficenza per combattere la polio nel mondo e aiutare le persone affette dalla malattia o in difficoltà economica.

La gara si basa sul formato Scramble, giocato da squadre di due persone.

Partenze scaglionate tra le 8.30 e le 12.30

100 € per partecipante 25 € per i soci del Golf Club Deauville

Prenotate direttamente presso il Deauville Golf Club

Espanol :

El Rotary Club de Deauville organiza su tradicional competición benéfica de golf para luchar contra la poliomielitis en todo el mundo y ayudar a las personas que padecen la enfermedad o atraviesan dificultades económicas.

La competición se basa en el formato Scramble, jugado por equipos de dos jugadores.

Salidas escalonadas entre las 8h30 y las 12h30

100€ por participante 25€ para los socios del Club de Golf de Deauville

Reserve directamente con el Club de Golf de Deauville

