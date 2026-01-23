Trophée de la CCCE

Hettange-Grande Moselle

Samedi Dimanche 2026-02-07 08:00:00

2026-02-07 21:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Grand compétition régionale de danse sur patins à roulettes !

Venez admirer, soutenir et encourager les patineurs lors de cette belle compétition dans une ambiance sportive et conviviale. C’est le premier grand rendez-vous du Skateclub Lorrain pour cette nouvelle année, réunissant des patineurs régionaux et nationaux !Tout public

5 rue de Pédérobba Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est

English :

Regional roller skating dance competition!

Come and admire, support and encourage the skaters in this great competition in a friendly, sporting atmosphere. It’s Skateclub Lorrain’s first big event of the new year, bringing together regional and national skaters!

