Trophée de la jeunesse, danse sportive. Gymnase-Est de Verdun Pertuis

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h. Gymnase-Est de Verdun 570 av de Verdun Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez assister à la compétition de danse sportive, Trophée de la jeunesse, le samedi 6 décembre à partir de 14h au Gymnase Est avenue de verdun.

Gymnase-Est de Verdun 570 av de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 32 89 80

English :

Come and watch the Trophée de la Jeunesse dance-sport competition on Saturday December 6 from 2pm at the Gymnase Est avenue de verdun.

German :

Besuchen Sie den Tanzsportwettbewerb, Trophäe der Jugend, am Samstag, den 6. Dezember, ab 14 Uhr im Gymnase Est avenue de verdun.

Italiano :

Venite a vedere la gara di danza del Trofeo della Gioventù sabato 6 dicembre dalle 14.00 presso la Palestra Est di Avenue de Verdun.

Espanol :

Ven a ver el concurso de baile Youth Trophy el sábado 6 de diciembre a partir de las 14h en el Gymnase Est avenue de verdun.

L'événement Trophée de la jeunesse, danse sportive. Pertuis a été mis à jour le 2025-10-22