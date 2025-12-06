Trophée de la jeunesse, danse sportive. Gymnase-Est de Verdun Pertuis
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h. Gymnase-Est de Verdun 570 av de Verdun Pertuis Vaucluse
Début : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06
Venez assister à la compétition de danse sportive, Trophée de la jeunesse, le samedi 6 décembre à partir de 14h au Gymnase Est avenue de verdun.
Gymnase-Est de Verdun 570 av de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 32 89 80
English :
Come and watch the Trophée de la Jeunesse dance-sport competition on Saturday December 6 from 2pm at the Gymnase Est avenue de verdun.
German :
Besuchen Sie den Tanzsportwettbewerb, Trophäe der Jugend, am Samstag, den 6. Dezember, ab 14 Uhr im Gymnase Est avenue de verdun.
Italiano :
Venite a vedere la gara di danza del Trofeo della Gioventù sabato 6 dicembre dalle 14.00 presso la Palestra Est di Avenue de Verdun.
Espanol :
Ven a ver el concurso de baile Youth Trophy el sábado 6 de diciembre a partir de las 14h en el Gymnase Est avenue de verdun.
L’événement Trophée de la jeunesse, danse sportive. Pertuis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Pertuis