Trophée de l’Angélique à Niort Niort

103 Avenue de la Venise Verte Niort Deux-Sèvres

Le Trophée de l’Angélique est l’événement incontournable de notre saison où les patineurs et patineuses de tous niveaux se retrouvent pour briller sur la glace.

Si vous souhaitez y assister, l’entrée sera libre.

La cafétéria sera ouverte et vous proposera de quoi vous réchauffer et vous régaler, entre sucré et salé. .

