Trophée de l’Angélique à Niort Niort

Trophée de l'Angélique à Niort samedi 8 novembre 2025.
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Le Trophée de l’Angélique est l’événement incontournable de notre saison où les patineurs et patineuses de tous niveaux se retrouvent pour briller sur la glace.
Si vous souhaitez y assister, l’entrée sera libre.
La cafétéria sera ouverte et vous proposera de quoi vous réchauffer et vous régaler, entre sucré et salé. .
103 Avenue de la Venise Verte Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
