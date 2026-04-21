TROPHÉE DE L’AVENIR Mauguio
TROPHÉE DE L’AVENIR Mauguio vendredi 1 mai 2026.
Mauguio
TROPHÉE DE L’AVENIR
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
La saison taurine reprend à Mauguio Carnon !
Rendez-vous vendredi 1er mai dans les arènes de Mauguio pour une course camarguaise gratuite organisée par la Ville comptant pour le trophée de l’Avenir.
Une course exceptionnelle qui vous promet de vivre des moments forts.
Vendredi 1er mai
15h30 Ouverture avec l’Ecole des raseteurs Melgorienne
16h Trophée de l’Avenir
Renseignements
Service Culture, Traditions et Patrimoine
Tél 04 67 29 76 96 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96 culture@mauguio-carnon.com
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English :
The bullfighting season resumes at Mauguio Carnon!
L’événement TROPHÉE DE L’AVENIR Mauguio a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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