Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 24 août 2025.
Hautes-Alpes
Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Gratuit pour les membres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-24 07:30:00
fin : 2025-08-24 19:00:00
Date(s) :
2025-08-24
Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie
⛳ Compétition à 2 en 4 balles meilleure balle + individuel
Petit déjeuner offert au départ du trou n°1
Une collation est prévue sur le parcours pour les joueurs
Golf de Montgenèvre 248 Route de France
Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
English : Trophée de Montgenèvre
On the 18-hole cross-border 9-hole course in France & 9-hole course in Italy
? 2-person competition in 4-ball best ball + individual
Complimentary breakfast at the start of hole 1
A snack is provided on the course for players
German : Trophée de Montgenèvre
Auf dem 18-Loch-Transfrontalier 9 Löcher in Frankreich & 9 Löcher in Italien
? Wettkampf zu zweit in 4 Bällen bester Ball + individuell
Kostenloses Frühstück am Abschlag von Loch 1
Auf dem Golfplatz wird ein Imbiss für die Spieler bereitgestellt
Italiano : Trophée de Montgenèvre
Sul campo a 18 buche transfrontaliero a 9 buche in Francia e a 9 buche in Italia
? Gara a 2 giocatori in 4 palle + individuale
Colazione gratuita all’inizio della buca 1
Uno spuntino è previsto sul campo per i giocatori
Espanol : Trophée de Montgenèvre
En el campo transfronterizo de 18 hoyos en Francia y 9 hoyos en Italia
? Competición de 2 jugadores en 4 bolas mejor bola + individual
Desayuno de cortesía al comienzo del hoyo 1
Se proporciona un tentempié en el campo para los jugadores
