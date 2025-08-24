Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 24 août 2025.

Hautes-Alpes

Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Gratuit pour les membres

Début : Dimanche 2025-08-24 07:30:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

2025-08-24

Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie

⛳ Compétition à 2 en 4 balles meilleure balle + individuel

Petit déjeuner offert au départ du trou n°1

Une collation est prévue sur le parcours pour les joueurs

Golf de Montgenèvre 248 Route de France

Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com

English : Trophée de Montgenèvre

On the 18-hole cross-border 9-hole course in France & 9-hole course in Italy

? 2-person competition in 4-ball best ball + individual

Complimentary breakfast at the start of hole 1

A snack is provided on the course for players

German : Trophée de Montgenèvre

Auf dem 18-Loch-Transfrontalier 9 Löcher in Frankreich & 9 Löcher in Italien

? Wettkampf zu zweit in 4 Bällen bester Ball + individuell

Kostenloses Frühstück am Abschlag von Loch 1

Auf dem Golfplatz wird ein Imbiss für die Spieler bereitgestellt

Italiano : Trophée de Montgenèvre

Sul campo a 18 buche transfrontaliero a 9 buche in Francia e a 9 buche in Italia

? Gara a 2 giocatori in 4 palle + individuale

Colazione gratuita all’inizio della buca 1

Uno spuntino è previsto sul campo per i giocatori

Espanol : Trophée de Montgenèvre

En el campo transfronterizo de 18 hoyos en Francia y 9 hoyos en Italia

? Competición de 2 jugadores en 4 bolas mejor bola + individual

Desayuno de cortesía al comienzo del hoyo 1

Se proporciona un tentempié en el campo para los jugadores

