Trophée de Noël Salle municipale des Seilles Saint-Junien

Trophée de Noël

Salle municipale des Seilles Quai des Mégisseries Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

À l’approche des fêtes, la ville de Saint-Junien vibre au rythme du Trophée de Noël de pétanque, un rendez-vous sportif et convivial organisé par l’ASSJ Pétanque.

Cet événement incontournable met à l’honneur la jeunesse et l’esprit d’équipe en réunissant 32 équipes venues de toute la Nouvelle-Aquitaine. Pendant une journée placée sous le signe du partage, les jeunes joueurs s’affrontent dans une ambiance chaleureuse, mêlant compétition, fair-play et passion pour la pétanque. Parents, accompagnateurs et spectateurs sont invités à encourager ces talents prometteurs et à profiter d’un moment festif au cœur de l’hiver.

Le Trophée de Noël, c’est bien plus qu’un tournoi c’est une belle occasion de transmettre les valeurs du sport, de créer des souvenirs et de faire rayonner Saint-Junien comme terre d’accueil des événements sportifs régionaux. .

Salle municipale des Seilles Quai des Mégisseries Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 86 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trophée de Noël

L’événement Trophée de Noël Saint-Junien a été mis à jour le 2025-12-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin