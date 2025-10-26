Trophée de pelote basque à main nue Herriarena finale Saint-Étienne-de-Baïgorry

Trophée de pelote basque à main nue Herriarena finale Saint-Étienne-de-Baïgorry dimanche 26 octobre 2025.

Trophée de pelote basque à main nue Herriarena finale

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

10h, lever de rideau à pala.

11h, finale P.Etcheverry-Ipar contre Ospital-Luro. .

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

