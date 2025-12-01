Trophée des Champions SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

À Saint-Lary, on célèbre les graines de champions !

Cette année, les JO de 2024 sont à l’honneur, ainsi que la présence de médaillés français !

17h30 Trophée des champions au terrain Banino. Défilé jusqu’à l’Espace Lumière.

18h-18h30 Projection du film les toits de Paris (grande salle du cinéma)

19h30 apéritif et rencontre avec les champions (Espace Lumière)

Espace Lumière de Saint-Lary .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

In Saint-Lary, we celebrate the seeds of champions!

This year, the 2024 Olympics are in the spotlight, as well as the presence of French medalists!

5:30pm: Champions Trophy at the Banino field. Parade to Espace Lumière.

6:00 6:30 pm: Screening of the film Les toits de Paris (large cinema room)

7:30pm: aperitif and meeting with the champions (Espace Lumière)

German :

In Saint-Lary werden die Samen der Champions gefeiert!

Dieses Jahr stehen die Olympischen Spiele 2024 und die Anwesenheit französischer Medaillengewinner im Mittelpunkt!

17:30 Uhr: Trophäe der Champions auf dem Banino-Platz. Parade bis zum Espace Lumière.

18:00-18:30 Uhr: Vorführung des Films Die Dächer von Paris (großer Saal des Kinos)

19.30 Uhr: Aperitif und Treffen mit den Champions (Espace Lumière)

Italiano :

A Saint-Lary si festeggiano i semi dei campioni!

Quest’anno, le Olimpiadi del 2024 sono sotto i riflettori, così come la presenza dei medagliati francesi!

17.30: Trofeo dei Campioni al campo Banino. Sfilata fino all’Espace Lumière.

18.00-18.30: Proiezione del film Les toits de Paris (sala cinema grande)

19.30: Aperitivo e incontro con i campioni (Espace Lumière)

Espanol :

En Saint-Lary, ¡celebramos la siembra de campeones!

Este año, los Juegos Olímpicos de 2024 están en el punto de mira, ¡así como la presencia de medallistas franceses!

17.30 h: Trofeo de Campeones en el campo de Banino. Desfile hasta el Espace Lumière.

18.00-18.30: Proyección de la película Les toits de Paris (gran sala de cine)

19.30 h: Aperitivo y encuentro con los campeones (Espace Lumière)

