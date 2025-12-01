Trophée des Champions SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
À Saint-Lary, on célèbre les graines de champions !
Cette année, les JO de 2024 sont à l’honneur, ainsi que la présence de médaillés français !
17h30 Trophée des champions au terrain Banino. Défilé jusqu’à l’Espace Lumière.
18h-18h30 Projection du film les toits de Paris (grande salle du cinéma)
19h30 apéritif et rencontre avec les champions (Espace Lumière)
Espace Lumière de Saint-Lary .
English :
In Saint-Lary, we celebrate the seeds of champions!
This year, the 2024 Olympics are in the spotlight, as well as the presence of French medalists!
5:30pm: Champions Trophy at the Banino field. Parade to Espace Lumière.
6:00 6:30 pm: Screening of the film Les toits de Paris (large cinema room)
7:30pm: aperitif and meeting with the champions (Espace Lumière)
German :
In Saint-Lary werden die Samen der Champions gefeiert!
Dieses Jahr stehen die Olympischen Spiele 2024 und die Anwesenheit französischer Medaillengewinner im Mittelpunkt!
17:30 Uhr: Trophäe der Champions auf dem Banino-Platz. Parade bis zum Espace Lumière.
18:00-18:30 Uhr: Vorführung des Films Die Dächer von Paris (großer Saal des Kinos)
19.30 Uhr: Aperitif und Treffen mit den Champions (Espace Lumière)
Italiano :
A Saint-Lary si festeggiano i semi dei campioni!
Quest’anno, le Olimpiadi del 2024 sono sotto i riflettori, così come la presenza dei medagliati francesi!
17.30: Trofeo dei Campioni al campo Banino. Sfilata fino all’Espace Lumière.
18.00-18.30: Proiezione del film Les toits de Paris (sala cinema grande)
19.30: Aperitivo e incontro con i campioni (Espace Lumière)
Espanol :
En Saint-Lary, ¡celebramos la siembra de campeones!
Este año, los Juegos Olímpicos de 2024 están en el punto de mira, ¡así como la presencia de medallistas franceses!
17.30 h: Trofeo de Campeones en el campo de Banino. Desfile hasta el Espace Lumière.
18.00-18.30: Proyección de la película Les toits de Paris (gran sala de cine)
19.30 h: Aperitivo y encuentro con los campeones (Espace Lumière)
