TROPHÉE DES CISTUS Saint-Gély-du-Fesc samedi 11 octobre 2025.

4 Allée des Écureuils Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Un moment placé sous le signe du golf, de la pétanque, du partage et de la solidarité, pour se retrouver et soutenir une belle cause dans une ambiance chaleureuse et amicale.

4 Allée des Écureuils Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie jpgalletier@icloud.com

English :

A time for golf, pétanque, sharing and solidarity, to get together and support a worthy cause in a warm and friendly atmosphere.

German :

Ein Moment im Zeichen des Golfsports, des Boulespiels, des Teilens und der Solidarität, um sich in einer herzlichen und freundschaftlichen Atmosphäre zu treffen und eine schöne Sache zu unterstützen.

Italiano :

È un momento di golf, pétanque, condivisione e solidarietà, per riunirsi e sostenere una grande causa in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

Es el momento del golf, de la petanca, de compartir y de la solidaridad, de reunirse y apoyar una gran causa en un ambiente cálido y amistoso.

