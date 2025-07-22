Trophée des jeunes aficionades Club Taurin des Alpilles Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Avenue Folco de Baroncelli Arènes Municipales Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Trophée des jeunes aficionades aux Arènes Municipales de Saint-Rémy-de-Provence, du 22 juillet au 23 septembre 2025 !
Taureaux emboulés rasetés par les élèves de l’école de raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence.
Plusieurs dates au programme
– Mardi 22 juillet à 18h30
– Mardi 29 juillet à 18h30
– Lundi 11 août à 18h30
– Lundi 1er septembre à 18h30
– Mardi 9 septembre à 18h30
– Mardi 16 septembre à 18h30
– Mardi 23 septembre à 18h30 .
Avenue Folco de Baroncelli Arènes Municipales Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com
English :
Young aficionado trophy at the Saint-Rémy-de-Provence Municipal Arena, from 22 July to 23 September 2025!
German :
Trophäe der jungen Aficionades in den städtischen Arenen von Saint-Rémy-de-Provence, vom 22. Juli bis zum 23. September 2025!
Italiano :
Trofeo per giovani aficionados all’arena municipale di Saint-Rémy-de-Provence, dal 22 luglio al 23 settembre 2025!
Espanol :
¡Trofeo Jóvenes Aficionados en la plaza de toros municipal de Saint-Rémy-de-Provence, del 22 de julio al 23 de septiembre de 2025!
