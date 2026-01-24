Trophée des lacs Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens

Trophée des lacs

Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens Gironde

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-20

2026-02-14

Les Canisharks33 et Les Leyres Canicross vous donnent rendez-vous sur le Domaine d’Hostens pour le Trophée Sport Canin une semaine de sport et de nature. Pendant une semaine, petits et grands, amateurs comme confirmés, se retrouveront pour partager leur passion du sport et du chien dans un cadre exceptionnel.

Au-delà des performances, l’événement met à l’honneur la convivialité, le respect de la nature et le lien unique qui unit chaque sportif à son compagnon à quatre pattes.

AU PROGRAMME

6 courses adultes réparties entre Canicross, CanivTT et Canitrottinette

3 courses enfants en Canicross

INFORMATIONS PRATIQUES

Vaccins requis CHP (Carré, Hépatite, Parvovirose) Leptospirose Rage Toux du chenil (TC)

Vous avez la possibilité de faire ce challenge avec deux chiens différents.

Inscription obligatoire. .

+33 6 31 66 95 46

